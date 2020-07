Prova di sostanza per Elmas. Il Ferrraris gli porta fortuna

In un quarto d’ora ne sfiora due e ne segna uno che il var gli annulla. Per un tempo, sembra sceso da Marte, viaggia su tre dimensioni, e si vede che un giorno, mica così lontano, può diventare un gigante

Anche la Gazzetta gli mette 6.5 in pagella

Il Mattino invece sottolinea che proprio in quello stadio Elmas aveva segnato il suo primo gol in azzurro

Lo stadio di Genova gli porta fortuna. Il primo gol con la maglia del Napoli lo aveva segnato lo scorso contro la Sampdoria. E se solo non ci fosse stata la chiamata del Var, Elmas avrebbe anche concesso il bis contro il Genoa. Una prova di sostanza a tutto campo. Prima ancora ci aveva pensato Perin a negargli la gioia del gol andando a deviare in calcio d’angolo una bellissima girata volante in area”