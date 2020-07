Pronto a cominciare il campionato in Cina: doveva iniziare a febbraio

Con cinque mesi di ritardo, la Chinese Super League si prepara al via. Si giocherà in due città nella zona orientale del paese con un protocollo rigidissimo

Lì dove tutto è iniziato, sta per ripartire anche il calcio. Partire, anzi, dal momento che lo start della Chinese Super League era previsto per il 22 febbraio. Il torneo non è mai cominciato a causa dell’epidemia di coronavirus che è cominciata proprio in Cina. Il via della CSL è fissato per sabato 25 luglio, con le gare che si svolgeranno a porte chiuse in due città: Dalian e Suzhou, con un protocollo rigidissimo, nella zona orientale del paese.

Apriranno la competizione i campioni in carica del Guangzhou Evergrande, allenato da Fabio Cannavaro. Sono stati svolti 1.870 test, tra giocatori e staff tecnico dei vari club, e sono risultati tutti negativi.