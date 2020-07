Pioli: «Ibra è un vincente, è uscito non contento perché stavamo perdendo»

«Theo Hernandez? Può diventare uno dei terzini migliori al mondo. Donnarumma? Non si abbatte dopo delle critiche e non si esalta quando le cose vanno bene. Per me non ha colpa sui gol di Napoli».

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato la partita di domani contro il Parma.

“Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo tornare in Europa. Domani affrontiamo una squadra difficile, dobbiamo essere ben preparati sotto tutti i punti vista. Abbiamo costruito un modo di stare in campo e una mentalità precisa. Non partiamo da zero domani sera, abbiamo la nostra filosofia di gioco e la nostra mentalità che ci ha portato ad ottenere risultati importanti. Dobbiamo continuare così. Le prossime sei partite ci diranno che squadra siamo. Fa piacere che i dirigenti apprezzino il nostro lavoro. Dobbiamo andare avanti così“.

Sulla partita e i cambi:

“Abbiamo un modo di giocare che richiede grande intensità. Domani sceglierò chi ha recuperato bene. Cambiare qualche giocatore non significa cambiare la nostra filosofia. Domani saranno importanti sia chi inizia, sia chi entrerà dopo”.

Su Ibra:

“L’infortunio gli ha tolto un po’ di condizione. Deciderò domani mattina chi schierare dall’inizio. Ibra è un vincente, è uscito non contento perché stavamo perdendo. E’ giusto così, lui è molto motivato”.

Sulla partita contro il Napoli:

“E’ più difficile essere una vera squadra quando le cose sono difficili rispetto a quando sono facili. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e uscire da una gara complicata perché il Napoli è una squadra importante“.

Su Theo Hernandez:

“Il suo rendimento è costante. Per il suo fisico, cresce a partita in corso. A Napoli aveva un avversario difficile come Callejon, ma lui è stato molto attento. Ha fatto una partita che agli allenatori piace molto. Ha segnato, ma ha fatto bene anche in fase difensiva dove è migliorato molto. Può diventare uno dei terzini migliori al mondo“.

Su Donnarumma:

“Gigio ha grande equilibri, non si abbatte dopo delle critiche e non si esalta quando le cose vanno bene. Per me non ha colpa sui gol di Napoli“.