Per Osimhen quinquennale con opzione per stagione 2025-26

L’Equipe dà elementi sul contratto firmato dall’attaccante nigeriano con il Napoli. L’ingaggio è a salire, dai 4 ai 5,5 milioni di euro netti a stagione bonus esclusi

Non solo cifre record per la cessione dal Lille al Napoli (81 milioni bonus compresi). Anche il contratto e l’ingaggio sono notevoli per Victor Osimhen, almeno stando a quanto scrive L’Equipe.

L’attaccante nigeriano, infatti, avrebbe firmato un quinquennale con opzione per la stagione 2025-26. L’ingaggio sarebbe a salire, dai 4 a 5,5 milioni di euro netti a stagione. Bonus esclusi. Un affare da far girare la testa, insomma.