Pedullà: “Sì incondizionato di Osimhen al Napoli. Serve ancora un minimo di pazienza”

In un lungo articolo pubblicato su Williamhill, Alfredo Pedullà ribadisce che il sì di Osimhen al Napoli non è in discussione. Pedullà parla di manovre di avvicinamento da parte del Napoli iniziate tre mesi fa e invita ad avere pazienza per il buon esito della trattativa.

“Succede raramente che un calciatore sbarchi nella sua probabile città senza poi firmare alcun tipo di contratto. È quanto accaduto a Victor, che aveva avuto un invito antecedente, stoppato dalle note vicende extracalcistiche che non gli consentirono di prendere un aereo e arrivare in Italia. Nel bel mezzo la dolorosa perdita dell’amatissimo papà, il calcio poteva anche attendere”.

Osimhen, continua, ha gradito la città, ha parlato con Gattuso e con De Laurentiis. E a Capri si è parlato dei dettagli contrattuali.