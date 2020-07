Pedullà: la deadline per Osimhen non ha limiti, conta solo chiudere

Il giornalista lo scrive su Twitter. “Il Napoli sta sgretolando qualsiasi diffidenza”

Non esiste più una deadline per provare a portare Victor Osimhen in azzurro. Per il Napoli conta solo chiudere, scrive Alfredo Pedullà su Twitter. E aggiunge che il club di De Laurentiis sta sgretolando pian piano qualsiasi forma di diffidenza.

Il #Napoli gioca, intanto la deadline per #Osimhen non ha limiti, conta solo una cosa, chiudere, e il Napoli sta sgretolando qualsiasi diffidenza. E #Milik ha l’accordo totale con #Paratici: ora la #Juve deve accontentare #DeLa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 22, 2020