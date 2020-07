Non è la Juve che ha vinto il suo nono scudetto, ma le sue rivali che glielo hanno consegnato

Il commento di Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. Contro l’Udinese una delle peggiori prestazioni della gestione Sarri. La terza prova che la condizione fisica bianconera, in vista della Champions, è pessima e preoccupante

La vittoria matematica non è ancora certa, ma ci sono pochi dubbi che lo scudetto vada alla Juventus, anche se ieri, a Udine, la squadra di Sarri non è riuscita ad agguantarlo. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta la partita di ieri e la condizione della Juve. C’è stato il pareggio contro il Sassuolo e la sonora sconfitta contro il Milan, che ha vinto in rimonta.

“Ieri la terza prova che la condizione fisica bianconera, in vista della Champions, è pessima e preoccupante”.

È stata una delle prestazioni più brutte dell’era Sarri, scrive Dalla Palma. Di fronte alla sconfitta di ieri, Atalanta e Inter possono solo rammaricarsi di aver sprecato l’occasione che hanno avuto per vincere.

“Si ha quasi la sensazione – e questa è una provocazione – che il nono scudetto consecutivo della Juve non lo avrà vinto la Juve con la sua forza e la sua qualità ma glielo avranno, invece, consegnato le sue rivali”.