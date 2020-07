Napoli-Milan, Lobotka regista. Callejon vince il ballottaggio con Politano

La formazione scelta da Gattuso per il match di stasera al San Paolo. Ospina tra i pali. In difesa Maksimovic e Koulibaly

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto da Rino Gattuso per il match di stasera al San Paolo. Il tecnico affronta il suo ex Milan, oggi guidato da Pioli.

Per l’occasione, dopo un primo dubbio iniziale, Gattuso ha deciso di schierare tra i pali Ospina e di lasciare Meret in panchina. In difesa la coppia di centrali è Maksimovic-Koulibaly, coadiuvati, ai lati, da Di Lorenzo e Mario Rui.

In mediana Lobotka farà il regista, con Fabian Ruiz e Zielinski.

Il tridente di attacco è formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez, Kessie, Bennacer; Paqueta, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli