Mourinho vuole Milik, e il Tottenham offre Lucas Moura

Il Daily Mail: “La decisione finale spetterà al polacco, ma è probabile che venga trovato un accordo col Napoli”

Il Tottenham vuole Milik. Ed è disposto a includere Lucas Moura nell’affare. Secondo il Daily Mail Jose Mourinho è “desideroso di assicurarsi un appoggio a Harry Kane, nel suo attacco.

Gli Spurs vedono l’attaccante del Napoli anche come un potenziale sostituto nel caso in cui il capitano dell’Inghilterra dovesse lasciare il club in futuro.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis – scrive il quotidiano inglese – è un noto ammiratore dell’ala brasiliana, e ha tentato di prenderlo anche l’anno scorso, mossa bloccata dall’allora tecnico degli Spurs, Mauricio Pochettino. La decisione finale spetterà a Milik, ma è probabile che venga trovato un accordo tra Napoli e Tottenham”.