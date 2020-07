Milik ha comunicato al Napoli di voler andar via, ma De Laurentiis non vuole cederlo alla Juve

De Laurentiis non ha fretta di annunciare l’arrivo di Osimhen perché ancora non è chiara la situazione che riguarda la cessione di Milik. Lo scrive il Mattino.

“Se non c’è impazienza da parte di De Laurentiis nell’annunciare l’arrivo di Osimhen è perché non è stato ancora del tutto definito l’addio di Milik. La Juventus non ha ancora avviato una trattativa diretta con il Napoli: ma il calciatore ha già fatto sapere al ds Giuntoli di voler andare via. C’è la Juventus, ma il club azzurro non vorrebbe cedere l’attaccante a quella che considera una rivale diretta nel campionato di serie A. E dunque rallenta sperando nella Premier o nella Liga. E la Roma? Milik chiede un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione, cifra che spiazza molti club, compreso quello giallorosso”.