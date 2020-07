Mauro supporta Sarri: “Giocare a Roma con l’Under 23 sarebbe giusto”

L’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Data la situazione penso che la Juve faccia bene a non impegnarsi, detto fra virgolette. Non rompe le scatole a nessuno, deve pensare soltanto al Lione”

Maurizio Sarri, dopo aver giocato cinque volte in 12 giorni, aveva paventato la possibilità di giocare l’ultima gara di campionato a Roma con l’Under 23. Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha supportato la tesi dell’allenatore della Juventus.

Con il Lione partita decisiva, da preparare come una finale di coppa del mondo. Nessuno può immaginare che il Lione elimini la Juve. Sarebbe grave per tutto il calcio italiano. Ma sarà una gara difficile, complicata, con tutto da perdere: come quando devi tirare un rigore. Se sbagli sei un pirla, se segni è normale.

Ora data la situazione penso che la Juve faccia bene a non impegnarsi, detto fra virgolette. Non rompe le scatole a nessuno, deve pensare soltanto al Lione. Anche l’idea di mettere l’Under 23 con la Roma sarebbe giusta, i titolari vanno preservati.

La Juve non cambia strategie e obiettivi in caso di fallimento in Champions. Non credo che Sarri avrà problemi, il progetto deve continuare. Il club dovrà prendere 3-4 giocatori con passo meno compassato in difesa e a centro- campo per essere più aggressivi e giocare con più velocità.