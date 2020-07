Sarri: “Siamo gli unici in Europa a giocare 5 partite in 12 giorni. Con la Roma forse schiererò l’Under 23”

“I problemi ce li ha creati anche la Lega. Posizioni diverse per Ronaldo e Higuain? Cristiano non è codificabile a livello di movimenti. E’ l’altro attaccante che deve adattarsi ai suoi movimenti”.

La Juventus è caduta sotto i colpi del Cagliari, in Sardegna. Il risultato finale è di 2-0 per gli isolani. Nel post partita il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn.

“I 40 gol subiti? Il dato può preoccuparci, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, chiaro che a livello di determinazione è una partita atipica e va presa per quello che è. Poi se si parla di altri momenti è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida. Come gestirò dal punto di vista fisico? I problemi ce li ha creati anche la Lega, siamo l’unica squadra d’Europa che gioca cinque partite in 12 giorni. Vediamo come stiamo domani, se vale la pena schierare l’Under 23 all’ultima partita per recuperare tutti”.