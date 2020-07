Mattino: il presidente del Lille non ha preso bene la visita a Napoli di Osimhen

Il motivo è che tra Lille e Napoli non c’è intesa sul prezzo. Per provare a placare il fastidio di Lopez il club azzurro cercherà di inserire nella trattativa anche Gabriel. Il Lille chiede 70 milioni per l’attaccante e 40 per il difensore

Il Mattino racconta che il presidente del Lille non ha preso bene la visita di Osimhen a Napoli. Il suo viaggio in città, scrive il quotidiano, è diventato quasi “una specie di fastidioso intrigo”.

“ Perché tra Lille e Napoli non c’è intesa sul prezzo dell’attaccante e per quanto i rapporti tra i due club siano assai buoni, Gerard Lopez, il presidente del club transalpino non ha preso bene il viaggio di Osimhen in Italia. Ed è per questo che il club azzurro ha negato ogni tipo di incontro con il calciatore. Provando a sminuirne la presenza, parlando di un viaggio privato”.

Il Napoli ha offerto a Osimhen un quinquennale da 2,5 milioni a stagione più 500mila euro di bonus e l’attaccante ha detto sì. Adesso occorre ricevere il benestare anche dal club francese.

“Ottenuto il sì del nigeriano, ora tocca ai due club: Lille e Napoli si parleranno nei prossimi giorni. E per provare a placare il fastidio del presidente Lopez per il blitz di Osimhen, il Napoli cercherà di inserire nella trattativa anche un altro pallino di Gattuso: il difensore Gabriel. In questo caso va liberato uno slot da extracomunitario. L’accelerata per l’attaccante è dettata da una serie di considerazioni: la prima, il fatto che con la stagione francese ferma da marzo, il Napoli vorrebbe ingaggiarlo per consentirgli di allenarsi al meglio durante questo periodo estivo. In ogni caso, il Lille fa capire che ci vogliono almeno 70 milioni per Osimhen e 40 per Gabriel. La trattativa non sarà così semplice ma in ogni caso il Napoli (e Gattuso) hanno scoperto le proprie carte“.