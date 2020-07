L’Equipe: il Lille ha detto no a Ounas nella trattativa per Osimhen. Vuole 81 milioni

Il club ha già individuato il successore del nigeriano ma la trattativa non si chiude anche per l’arrivo del nuovo agente. Osimhen, però, non ha cambiato idea

L’Equipe oggi pubblica un aggiornamento sulla vicenda Osimhen. Il Lille ha già individuato il successore dell’attaccante nigeriano, si tratta del canadese Jonathan David (20 anni, gioca in Belgio nel Gantoise).

Quel che scrive L’Equipe è che il Lille ha rifiutato l’inserimento di Ounas nella trattativa per Osimhen. Il Napoli sperava di poter spendere 60 milioni più Ounas. Ma la richiesta del club – peraltro pressato per questioni di bilancio da quella che potremmo definire Covisoc francese – resta di 81 milioni.

Scrive L’Equipe che lo scorso anno, perso Pépé, il Lille aveva bisogno di un giocatore come Ounas ma poi hanno acquistato Yusuf Yazici per un prezzo quasi identico (16,5 milioni di euro) che si è rivelato più completo del franco-algerino.

Anche L’Equipe scrive che la difficoltà principale per il trasferimento di Osimhen a Napoli risiede nel nuovo agente William D’Avila che ha costretto a ricominciare le trattative e che sta occhieggiando ai club della Premier. Anche L’Equipe scrive che a Napoli è tuitto pronto per le visite mediche e che lui, sebbene non abbia ancora firmato, non ha cambiato idea.