L’Emilia porta male a De Laurentiis, il suo Bari perde la B contro la Reggiana (VIDEO)

In pochi chilometri, nella stessa sera, perdono il Napoli e il Bari sconfitto nel playoff per la Serie B. Il Bari recrimina per un gol annullato

Reggiana-Bari 1-0, la Reggiana va in serie B. Per il Bari di De Laurentiis un altro anno di Serie C. Serata storta d’estate per il patron azzurro. Aurelione ha visto sgretolarsi il sogno promozione del Bari nella finale playoff contro la Reggiana. Mentre Giua si divertiva ad arbitrare tra tuffi da beach volley, falsando forse un’amichevole estiva, i galletti recriminavano per un goal annullato e sembrato regolare di Antenucci, il Bari perde e resta in C. La Reggio Audace (così rinominata dopo il fallimento) ritorna in B dopo ventuno anni grazie al gol di Kargbo e chissà cosa avrà pensato Carletto Ancelotti che con gli emiliani aveva ottenuto la prima panchina da allenatore. Una brutta serata d’estate per De Laurentiis, in pochi chilometri, tra il Tardini e il Mapei Staidum si è raffreddata sui fischietti la rincorsa dei galletti e la credibilità della serie A no-stop.