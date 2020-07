L’agente di Osimhen aspetta la fine della Premier per sollecitare i club inglesi a presentare un’offerta

Su Tuttosport. Il Napoli si fa forte dell’accordo raggiunto con il Lille, che difficilmente Liverpool e United potranno pareggiare. Ma sull’ingaggio, il club di De Laurentiis non può competere con le concorrenti

Su Victor Osimhen, oltre al Napoli, c’è la concorrenza di Liverpool e Manchester United, ma l’accordo che il Napoli ha già in tasca con il Lille è un passo in avanti per la garanzia di portare a termine la trattativa.

“Ha offerto una cifra tra i 60 e gli 80 milioni e c’è la convinzione che le due società inglesi non potranno equiparare l’offerta trattandosi di un calciatore che almeno inizialmente in Premier non ricoprirebbe un ruolo da titolare”.

Dove invece il Napoli è più debole è sull’ingaggio offerto all’attaccante nigeriano. Tuttosport scrive:

“E’ sull’ingaggio che invece il Napoli non può competere con le concorrenti. Il club azzurro ha offerto al nigeriano 5 milioni lordi (per 5 anni) e difficilmente si spingerà oltre. La partita è ancora aperta e D’Avila prende tempo, vuole aspettare che finisca la Premier (domenica si disputerà l’ultima giornata) così da andare a sollecitare le inglesi. La schiarita definitiva si avrà la prossima settimana, quando l’attaccante nigeriano dovrà scegliere e intanto il Napoli aspetta”.