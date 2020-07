La Russa: “Ogni volta che la Juve sente il rumore dei nemici, arriva l’aiutino”

A Radio Punto Nuovo: “L’arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma”

Il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per commentare le parole di Antonio Conte sul calendario dell’Inter.

“Le parole di Conte? Inesatte. E’ vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso. Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l’aiutino. E l’arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma. D’altronde, a Napoli, ne sapete qualcosa anche voi”.