La Juve fa gli auguri a Conte, e i tifosi sui social si arrabbiano

“Cancellate questa porcheria”. “Non merita gli auguri”. “Non si fa”. Il tweet di buon compleanno della società bianconera finisce (male) tra i commenti dei tifosi

“Cancellate questa porcheria”. “Non merita gli auguri”. “Non si fa”. E decine di altri commenti, per la maggior parte non riportabili. I tifosi della Juventus hanno preso benissimo – si fa per dire – il tweet di auguri di buon compleanno che la società bianconera ha dedicato al suo ex allenatore e giocatore su Twitter.

Anche degli innocui auguri di compleanno, lasciati alla pastoia social, possono trasformarsi in un molla per fare polemica o sfogare un po’ di cattiveria. Perché Conte è un ex, e ora è il nemico. Ora è all’Inter. Blasfemia. Per cui niente auguri, “non si fa”.

Tanti auguri Antonio Conte! Da quando ci hai mollato ad agosto noi abbiamo continuato a vincere…ma quest’ultimo è ancora più bello perché sei secondo e ti puoi mettere le labbra a cuoricino e baciarci le chiappe! 100 di questi giorni — juventusnelcuore (@juventinofilo) July 31, 2020

Please remove this post for the respect of the great Juventus fans.. — Dawood Al Khaja (@BuEisa31) July 31, 2020