La corsa a vuoto di Higuain: Ronaldo non gliela passa e lui si arrabbia invece di esultare per il gol (VIDEO)

Il video della reazione delusa dell’argentino col fiatone, dopo uno scatto a vuoto, diventa virale in Spagna. Non festeggia il gol scudetto

Lo scatto a vuoto, dalla metà campo, andava premiato. E invece Cristiano Ronaldo – egoista – snobba Higuain, anzi approfitta del taglio dell’argentino per accentrarsi e tirare. Lui, Higuain, distrutto dalla fatica e deluso per la scelta del compagno, si arrabbia. Poi si volta, vede che la respinta del portiere della Samp finisce sui piedi di Bernardeschi per il raddoppio-scudetto. Ma chi se ne frega: gliela doveva passare quella palla, era sua.

Il gesto è plateale, i compagni esultano, lui no. Resta lì a corto di fiato. Con le mani alla vita, e il fiatone.