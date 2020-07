Il ritorno del poltronissimo: nuovo ruolo per Franco Carraro in FIGC

È stato eletto presidente della Divisione FIGC del Calcio Paralimpico e Sperimentale. Compirà 81 anni il prossimo dicembre

Nonostante gli 81 anni che compirà il prossimo dicembre e tutte le vicissitudini che lo hanno riguardato, Franco Carraro torna nel mondo del calcio con un nuovo ruolo. Oggi infatti la FIGC ha comunicato la sua elezione di presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale. Di seguito, il commento di Carraro rilasciato ai canali ufficiali della Federazione.

È una giornata molto importante e l’occasione per ribadire la sensibilità e l’impegno della FIGC nel continuare a supportare il processo di crescita di tutto il movimento paralimpico. Da Presidente sono sicuro che da oggi vivremo tanti altri momenti belli da condividere che daranno la spinta per vivere tante nuove opportunità insieme a tutti i protagonisti della Divisione. L’auspicio più grande per tutti loro è che possa ripartire il prima possibile l’attività calcistica e rivederli presto in campo.