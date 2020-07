Il governo ha deciso: il nuovo Ponte Morandi sarà gestito da Autostrade

Su La Stampa. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli lo ha comunicato al commissario per la ricostruzione Marco Bucci evidenziando la disponibilità dei tecnici del Mit a gestire la transizione

Sarà Autostrade per l’Italia a gestire il nuovo Ponte Morandi. Costruito in un anno sulle macerie del viadotto crollato il 14 agosto di due anni fa, portando con sé 43 vittime. Lo ha deciso il governo, nella fattispecie il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della De Micheli.

La Stampa scrive che ieri il ministro ha inviato una lettera al commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

“Nel testo, stringato, il richiamo alla convenzione e il richiamo alla disponibilità dei tecnici del Mit, per gestire la transizione. In calce, la firma è della ministra Paola De Micheli, che si è assunta la responsabilità di rompere l’impasse rilevata dallo stesso Bucci, nei giorni scorsi, sul futuro della nuova infrastruttura”.

Una decisione che non è solo la naturale conseguenza delle regole dettate dalla concessione, scrive il quotidiano, ma anche l’unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli.

“Perché se il passaggio di consegne al concessionario è codificato, qualunque eventuale altra soluzione va costruita praticamente da zero. Fermo restando che, a convenzione in vigore, andrebbero comunque stipulati una serie di accordi per regolare la convivenza col vicino di casa”.