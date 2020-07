Il ds del Benevento: “Ho letto di Llorente e Younes. Troppi nomi, non facciamo confusione”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Foggia ha risposto anche ad una domanda sulle voci di mercato che accostano al Benevento Llorente e Younes.

“Llorente? Rappresenterebbe il top non solo per il Benevento, un giocatore che ha fatto benissimo ad altissimi livelli, ha fatto una finale di Champions League pochi mesi fa. Un giocatore straordinario. Da qui a dire che viene al Benevento è troppo, ho letto anche di Younes, troppi nomi e non voglio che si faccia troppa confusione. Ripeto, metteremo giocatori funzionali, ma si sono fatti troppi nomi e non vorrei che si perdesse lucidità”.