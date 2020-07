Hamsik fa gli auguri a Gattuso per stasera postando la foto del loro faccia a faccia del 2008

Su Instagram. Uno scatto rimasto nella storia, con un giovane Gattuso in maglia rossonera che aggredisce lo slovacco: “Cosa vuoi? Cosa fai?” e il Marek ragazzo che indietreggia quasi spaventato.

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha scelto un modo particolare per fare gli auguri a Rino Gattuso per la partita contro il Milan di stasera. Lo slovacco ha postato su Instagram la foto che lo ritrae giovanissimo, nel 2008, in un faccia a faccia con Gattuso, allora giocatore del Milan. Il giovane Gattuso, all’epoca, gli si rivolse con veemenza dicendogli: “Cosa vuoi? Cosa fai?”. Uno scatto rimasto indelebile, con un Marek quasi impaurito di fronte ad un Rino arrabbiatissimo.

Hamsik ha voluto ricordare all’ex collega l’episodio aggiungendo il suo augurio di vittoria:

“In bocca al lupo per stasera mister”.