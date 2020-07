Guardiola: “Rispetto l’Arsenal in campo, ma non fuori”

La stoccata dell’allenatore in conferenza stampa. Il riferimento è a un episodio relativo alla squalifica della Champions poi rimossa

Un attacco diretto, che non ha nulla a che vedere con la sconfitta incassata dal Manchester City per mano dell’Arsenal lo scorso sabato, che è costata la finale di FA Cup ai Citizens. Eppure, Pep Guardiola non ha lasciato spazio ad interpretazioni, nella conferenza stampa di presentazione al prossimo impegno di Premier League col Watford.

Watford e Norwich ci possono battere, ma voglio che siamo chi siamo. Contro l’Arsenal non abbiamo giocato allo stesso modo nel primo e nel secondo tempo, questo è l’unico rimpianto: volevamo giocare 90 minuti come nella ripresa. Se poi veniamo battuti, stringeremo la mano dell’avversario. I rivali meritano sempre il mio rispetto e la mia stima. Per l’Arsenal nutro il massimo rispetto per ciò che fanno in campo, non altrettanto invece per ciò che fanno fuori. Mi congratulo con loro e auguro buona fortuna per la finale.

L’allenatore si riferisce ad una lettera indirizzata da alcuni club di Premier League al TAS, prima che si pronunciasse sull’appello del City, affinché non fossero concesse sospensioni della pena al club inglese in attesa di giudizio. A capo di questa delegazione ci sarebbe appunto proprio l’Arsenal.

In ogni caso, i pensieri di Guardiola sono rivolti al campionato, senza dimenticare l’impegno di Champions League.

Giocheremo in un modo specifico contro il Real Madrid, manterremo alto il ritmo durante gli allenamenti e non ho dubbi che sarà così. Avremo il vantaggio di avere un po’ più di tempo per preparare qualcosa di particolare.