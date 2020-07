Giuffredi: “Mario Rui e Di Lorenzo rinnoveranno prima di Barcellona-Napoli”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui e Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo dove ha fatto il punto sui suoi assistiti.

Sepe potrebbe tornare solo se andasse via uno tra Ospina e Meret perché è uno dei portieri che piace al Napoli. Stesso discorso anche per Hysaj: se dovesse andar via, si può aprire un discorso per Faraoni.

Osimhen? De Laurentiis è un uomo molto attento, se fa un’operazione di questa portata è perché vede in lui un nuovo Drogba da poter rivendere a 150 milioni.

Il rigore di Mario Rui è inesistente, così come quello concesso al Napoli. Forse ci potrebbe essere quello di Koulibaly, ma senza grosse certezze. L’arbitro ha avuto troppa fretta.

Stiamo lavorando ai rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo, siamo molto vicini e dovrebbero firmare prima della partita col Barcellona.