Gazzetta: il Napoli su Thauvin, ala destra del Marsiglia

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, al Napoli è stato proposto Florian Thauvin, ala destra del Marsiglia. Il costo del suo cartellino è superiore ai 15 milioni di euro. Piace molto anche al Milan.

“Ala destra col vizietto del gol si propone in Italia. Identikit preciso per Florian Thauvin, stella del Marsiglia accostato al Milan. Qualità e guizzo imprevedibile: è un’opzione per il Diavolo, con l’ostacolo del costo del cartellino che supera i 15 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Chi lo vuole dovrà fare i conti col Marsiglia e magari anche con il Napoli a cui è stato proposto. Thauvin chiama Italia, chi risponderà?”.