Gattuso ai suoi attaccanti: siete leziosi, i dribbling non servono senza fare gol 

Un segnale positivo, dal pareggio contro il Bologna, è arrivato da Politano, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“contro i felsinei si sono visti sprazzi del giocatore che ha impressionato agli inizi di carriera. Non solo l’assist da calcio d’angolo per il vantaggio iniziale di Manolas, ma anche «strappi», ripartenze e aiuti in fase difensiva”.