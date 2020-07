Il giudice sportivo ha punito l’allenatore dell’Atalanta con una giornata di stop. I rossoneri perdono due giocatori per la sfida coi bergamaschi

Gian Piero Gasperini non sarà in panchina per la prossima sfida di campionato contro il Milan. Il giudice sportivo ha squalificato l’allenatore dell’Atalanta in seguito all’espulsione rimediata per aver “all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara“, dopo il battibecco con Mihajlovic.

Squalificati, dopo Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, anche Bourabia (che salterà la sfida col Napoli), Bennacer e Theo Hernandez.