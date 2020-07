“Parla con i tuoi e non rompere il cazzo”, la lite tra Mihajlovic e Gasperini (VIDEO)

Al 36′ di Atalanta-Bologna i due allenatori battibeccano con eleganza. Gasperini si lamenta per una decisione arbitrale, e Mihajlovic si scatena. L’arbitro ammonisce uno e caccia l’altro

La lite tra Mihajlovic e Gasperini in Atalanta-Bologna.

“Gasp! Parla con i tuoi, che cazzo parli con loro! Parla con i tuoi e non rompere il cazzo! Vaffanculo!”.

Al 36′ di Atalanta-Bologna Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini battibeccano con eleganza. Il tecnico dell’Atalanta si lamenta per una decisione arbitrale, e Mihajlovic si scatena.

Lo scontro a distanza dura qualche secondo, poi interviene l’arbitro La Penna che prima ammonisce i due, poi su consiglio diretto di Mihajlovic (“Ma buttalo fuori!“) espelle Gasperini.

“Perché a me? Ma cosa fai! Non fate altro che far caciara!”, se ne va furioso l’allenatore dell’Atalanta.