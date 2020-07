«Essere donna è l’unico pregio che ha la Azzolina. Per il resto è un’incapace: spara solo supercazzole»

Libero intervista Daniela Santanché. Il tema è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che in un’intervista rilasciata negli ultimi giorni ha dichiarato di essere presa di mira solo perché è una donna ed è dei 5 Stelle.

La Santanché, diciamo così, non gliele manda a dire. Replica:

« Essere donna è l’unico pregio che ha la Azzolina. Per il resto è un’incapace: ogni volta che parla, spara solo supercazzole . La piantasse allora di tirare in ballo la questione femminile: così fa un danno alle altre donne, le fa sembrare tutte incapaci, tirandole verso il basso, al suo livello . Vorrei ricordare poi che, tra le donne in politica, ci sono state e ci sono figure eccellenti come la Thatcher o la Merkel. Nessuna di loro, guarda caso, ha mai detto di essere attaccata perché donna».

E nel paragonare la Azzolina ad altri due ministri dell’Istruzione donne, ovvero la Moratti e la Gelmini, dice:

«In confronto a lei, sono due giganti. Non ho mai sentito la Moratti lamentarsi per attacchi di genere. La Azzolina la smetta di trincerarsi dietro la questione femminile per far dimenticare i suoi errori e pensi piuttosto a non distruggere la scuola».