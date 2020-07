Don Balon: il Napoli pronto a vendere Fabian al City per Gabriel Jesus più 10 milioni

È un’operazione molto complessa per l’ingaggio del centravanti brasiliano: 5 milioni. Il Napoli ha appena rinnovato Mertens a cifre ragguardevoli

Il Napoli cerca una punta centrale, non ci piove. Pur avendo il club investito una cifra ragguardevole per il rinnovo di Dries Mertens. È in questi giorni a Napoli il nigeriano Osimhen del Lille (Losc) protagonista di cronache di calciomercato più o meno fedeli alla realtà.

Dalla Spagna il giornale on line Don Balon racconta di un’altra trattativa quella tra il Napoli e il Manchester City. Guardiola vorrebbe in Premier Fabian Ruiz – e chi non lo vorrebbe il gioiellino portato a Napoli dagli Ancelotti – e lungo asse Manchester-Napoli si profilerebbe il seguente affare: Fabian alla corte di Pep e a Napoli il centravanti brasiliano Gabriel Jesus più dieci milioni. Operazione molto complessa, in realtà, per l’ingaggio del centravanti della Nazionale brasiliana: si aggira sui 5 milioni di euro. È molto molto difficile che il Napoli paghi una cifra simile dopo lo sforzo compiuto per Mertens.