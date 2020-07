De Niro dichiara bancarotta e la ex moglie lo porta in tribunale

La Hightower si è rivolta al tribunale dopo che si è vista ridurre il massimale della carta di credito da 100 mila a 50 mila dollari. L’attore controbatte che ha perso 5 milioni perché i suoi ristoranti sono chiusi a causa dell’emergenza

L’emergenza coronavirus ha lasciato più di una ferita e sicuramente molti insegnamenti, non solo ai comuni mortali, ma anche ai big. Se nel mondo dello sport si sono contati gli atleti contagiati dal virus, in quello dello spettacolo e della finanza il virus ha fatto danni in altro modo. È il caso di Robert De Niro che ha dichiarato bancarotta. L’attore lo ha affermato dopo che la ex moglie Grace Hightower lo ha trascinato in tribunale per un aumento di fondi.

La sua catena di ristoranti Nobu e il Greenwich hotel sono chiusi e solo Nobu ha perso 5 milioni di dollari dall’inizo dell’emergenza

La Hightower ha deciso di citare l’ex marito perché si era vista improvvisamente ridurre il tetto massimo della sua carta di credito da 100 mila a 50 mila dollari. L’avvocatessa di De Niro, Caroline Krauss, ha spiegato che “La decisione deriva dai suoi problemi finanziari”, poiché l’attore dovrebbe versare alla moglie alimenti per un milione di dollari all’anno. a patto che il suo reddito non scenda al di sotto del 15 milioni.