De Luca: «Chiusura immediata per negozi in cui clienti e gestori non portano la mascherina»

Il presidente della Regione Campania ha fatto il consueto punto del venerdì sulla situazione epidemiologica in Campania. Il governatore ha annunciato che nel pomeriggio ci sarà una riunione della task force regionale per valutare l’andamento dei contagi. Si va verso l’adozione di provvedimenti più restrittivi.

“Abbiamo aperto la mobilità fra diverse regioni e con i paesi esteri, questa scelta è stata fatta per ragioni economico-sociali e per ragioni psicologiche. Si sapeva che riaprendo tutto si avrebbero avuti i contagi. La fase 2 è la fase di gestione del problema. Possiamo convivere e la situazione del Paese non è drammatica ma vi è un incremento di contagio ampiamente previsto. Possiamo convivere in tranquillità solo se i nostri cittadini sono responsabili e adottano comportamenti rigorosi. Altrimenti rischiamo di farci male e di non arrivare a settembre. Siccome il sistema dei controlli in Italia non è un modello d’efficienza, l’unica arma di protezione sono i comportamenti dei cittadini. Ci sono casi al di là di quelli d’importazione dovuti a episodi di irresponsabilità, persone che andavano a feste, si raggruppavano in comitive senza mascherine, la movida ormai nessuno ha la mascherina, così andiamo a sbattere, non va bene”.