De Laurentiis scrive alla squadra: in caso di eliminazione contro il Barcellona vacanze più corte

Su Repubblica Napoli. Se il cammino in Champions si concluderà agli ottavi, i giocatori dovranno presentarsi in sede già il 20 agosto. Il presidente pronto a concedere un maxi premio e vacanze più lunghe in caso di vittoria

Dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha invitato la squadra ad una maggiore concentrazione. Nel post partita ha parlato della difficoltà di concentrarsi in una città bella come Napoli, in estate, con il mare e il sole a distrarre il gruppo. A dargli man forte, scrive Repubblica Napoli, è stato il presidente De Laurentiis, che ha inviato ai suoi giocatori una lettera in cui minaccia di accorciare le vacanze in caso di eliminazione contro il Barcellona.

Il quotidiano scrive:

“Per dare manforte al tecnico è intervenuto pure Aurelio De Laurentiis, spedendo a tutti i giocatori una lettera con le istruzioni da seguire in caso d’eliminazione contro il Barcellona. Per gli azzurri le vacanze sarebbero cortissime, con il raduno per la prossima stagione programmato appena dodici giorni dopo la trasferta spagnola. Se il cammino del Napoli in Champions si concluderà negli ottavi di finale, infatti, Insigne e compagni dovranno presentarsi in sede già il 20 agosto per un altro ciclo di tamponi e per le visite mediche: propedeutiche al ritiro di fine mese in Abruzzo (a Castel di Sangro). Nella sostanza è uno stimolo in più per dare il massimo e cercare di approdare al traguardo della Final Eight a Lisbona, visto che in ogni caso ci sarebbe pochissimo tempo per andare al mare”.

De Laurentiis sa che Gattuso conosce bene lo spogliatoio e “non ha gradito il grido di allarme” dell’allenatore. Spera che il calo delle ultime gare sia solo transitorio.

“L’impresa al Camp Nou vale milioni per il club e il presidente saprebbe poi sicuramente come ricompensare in caso di vittoria Insigne e compagni: magari con un maxi premio, di certo con qualche giorno di vacanza in più comunque molto gradito”.