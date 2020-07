Cristiano Ronaldo può guadagnare 889 mila dollari per ogni post di Instagram

La società Hopper ha messo in ordine 100 celebrità che hanno un profilo sul popolare social network, sulla base di quanto potrebbero monetizzare attraverso un loro post.

Ha squarciato un velo, che poi tanto velo non era, il video a pagamento su Instagram di Rodman postato da Petagna, che non lasciava dubbi sul fatto che essere social e popolari sui social sia importante per i calciatori. Ma non solo per la fama, la popolarità social frutta e non poco ai campioni.

La società britannica che vende servizi per la gestione e il marketing sui social network, Hopper ha condotto uno studio dal titolo Instagram Rich List che ha messo in ordine 100 celebrità che hanno un profilo sul popolare social network, sulla base di quanto potrebbero monetizzare attraverso un loro post.

Tra i calciatori il primo posto spetta ovviamente a Cristiano Ronaldo che con i suoi 224,8 milioni di follower può incassare 889 mila dollari per post. Seguono il brasiliano Neymar (704 mila dollari) e l’argentino Lionel Messi (695 mila dollari a post).

In top 10 anche Zlatan Ibrahimovic, 200 mila dollari a post