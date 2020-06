Petagna ha pagato 600 dollari per il video di Dennis Rodman? Su Twitter non hanno dubbi

Tutti noi oggi ci siamo chiesti come fosse possibile che Dennis Rodman – ex stella Nba, personaggione enorme, ci servirebbero 20mila battute per raccontarlo in maniera stringata – avesse inviato un video di saluti a Petagna (con tanto di risposta del centravanti ormai del Napoli). Su Twitter hanno la risposta. Petagna avrebbe pagato. Ora non sappiamo se sia vero, continuiamo a credere di no. Ma sul social network non hanno dubbi.

1) Andrea Petagna pays $600 for a personalized video from Dennis Rodman

2) Rodman refers to the SPAL striker as “honey,” perhaps mistakening him for a woman

Just when you think 2020 couldn’t get any weirder, June throws another curve ball at you.pic.twitter.com/7xVcJPfr5H

— Zach Lowy (@ZachLowy) June 3, 2020