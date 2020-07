CorMez: il Napoli offre Ospina alla Roma in cambio di Under

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ieri avrebbe incontrato anche il ceo della Roma, Fienga. Il motivo è provare ad accelerare la trattativa per Under. Il Napoli avrebbe offerto ai giallorossi una contropartita, che potrebbe essere Ospina o Ounas, ma la Roma vuole solo cash.

“Il ds Cristiano Giuntoli non ha seguito la squadra a Bergamo, ieri ha incontrato Fienga, il ceo della Roma per Cengiz Under, esterno offensivo classe ’97 che corrisponde all’identikit ricercato dal Napoli. Il Napoli ha proposto un’operazione alla Manolas inserendo delle contropartite, si è discusso di Ospina e Ounas, ma la Roma vuole solo un’offerte economica. Il venti per cento della vendita va all’Istanbul Basaksehir, il club giallorosso chiede 30 milioni, una cifra considerata eccessiva da Giuntoli, la trattativa continuerà nelle prossime settimane”.