Caputo e il Sassuolo affossano la Lazio, terza sconfitta consecutiva per Inzaghi

Il sogno scudetto dei biancocelesti svanisce. Una partita in cui non sono mancate le polemiche arbitrali

La Lazio perde la terza partita consecutiva. Lazio-Sassuolo finisce 1-2. A decidere il risultato è Caputo, nel recupero. Inzaghi vede lentamente e progressivamente scomparire il sogno scudetto: sono 7, adesso, i punti che dividono la Lazio dalla Juventus e la squadra di Sarri può allungare il vantaggio in classifica.

Una partita in cui non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol annullato a Raspadori per presunto fuorigioco.

E’ la Lazio che ha sbloccato la partita per prima, con Luis Alberto nel primo tempo. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Sassuolo è riuscito a trovare il pareggio con Raspadori su assist di Caputo. La Lazio non riesce a portare a casa la partita: Caputo con un colpo di testa decide il match. Il Sassuolo guadagna 3 punti, Inzaghi incassa ancora una sconfitta.