Il gol annullato al Sassuolo scatena gli juventini contro Lotito e la Lazio (Video)

Un’altra decisione del Var che potremmo definire esoterica. Su Twitter i tifosi bianconeri scatenati contro la Lazio e il suo presidente

Il nuovo calcio non smette di far discutere. Oggi è il caso di Lazio-Sassuolo. Sullo 0-0 agli uomini di De Zerbi è stato annullato una rete per ragioni effettivamente esoteriche. L’arbitro vede un tocco del calciatore del Sassuolo e quindi assist con l’uomo in fuorigioco, e non tocco di Parolo.

Gli juventini in rete insorgono. Certo il pulpito è quello che è, diciamo impresentabile, ma la decisione del Var resta misteriosa.

Annullare questo gol al Sassuolo non ha altra spiegazione se non quella di voler dare una mano alla Lazio. VERGOGNA #LazioSassuolo #VAR pic.twitter.com/eIQztKB1zm — Paolo Sebastio (@PaoloSebastio) July 11, 2020

Al terzo anno di VAR, annullare il gol di Raspadori è criminale. Non ci sono parole. Il tocco di Parolo è evidente. #LazioSassuolo — Thousand Names (@_ThousandN) July 11, 2020

Se il var annulla questi gol regolari, non ha più ragione di esistere… suvvìa🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ #LazioSassuolo pic.twitter.com/1ewYGXRfnK — Gabriele Restivo (@restivogab) July 11, 2020

Il gol annullato al Sassuolo però no. Va bene tutto, ma sta cosa no. — Antonio Corsa (@AntonioCorsa) July 11, 2020

Pazzesco il calcio estivo. De Zerbi fa riposare i 3 più in forma (Berardi, Caputo, Muldur) vs la Lazio. La prossima gioca con la Juve A partite invertite sarebbe scoppiata la rivoluzione/guerra civile Invece è solo normale turnover e con questo calendario ci sta#LazioSassuolo — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) July 11, 2020