La Nazionale giocherà otto partite in tre mesi: in campo ogni 3 giorni anche nel 2020/21?

La FIGC ha ufficializzato il calendario dell’Italia: al momento si incastrano tutte le date, ma sembra inevitabile giocare due gare a settimana

La FIGC ha ufficializzato gli impegni della Nazionale nei mesi di settembre, ottobre e novembre. L’Italia, tra la Nations League e le amichevoli scenderà in campo ben otto volte in tre momenti diversi. Sono state annunciate anche le città italiane che ospiteranno gli incontri per i primi due mesi: Firenze, Parma e Milano.

4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre 2020 (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)

15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)

18 novembre 2020 (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)

Ma come può un calendario così fitto conciliarsi con quello della Serie A dell’anno prossimo? Lo scorso 15 giugno, il consiglio della Lega aveva ipotizzato la data di inizio per la prossima stagione, il 12 settembre, in attesa che l’UEFA ufficializzasse il proprio calendario.

Effettivamente le date della Nazionale si incastrano con il programma stilato per la Champions e l’Europa League ma sembra ormai inevitabile che si dovrà scendere in campo ogni tre giorni anche la prossima stagione. Anche perché non ci sarà la flessibilità garantita dai mesi estivi a causa degli Europei che cominceranno l’11 giugno 2021