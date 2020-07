Barcellona-Napoli, gli azzurri resterà nella città catalana una sola notte

Sul Mattino. Il Napoli partirà la mattina di venerdì 7 agosto e trascorreranno la notte in un hotel della città catalana, poi sabato notte il volo per il rientro a casa o per Lisbona

Barcellona-Napoli sarà disputata al Camp Nou. Almeno così assicurano dalla Spagna. Intanto il Napoli ha organizzato la sua trasferta, anche se vorrebbe che il match fosse spostato.

Sul Mattino i dettagli del viaggio degli azzurri.

“Partenza confermata venerdì 7 in mattinata e una notte in hotel a Barcellona. La ripartenza poi è prevista per il sabato notte dopo la partita: direzione Napoli in caso di eliminazione, direzione Lisbona in caso di passaggio ai quarti di finale (si giocherebbe il 14 agosto contro la vincente di Bayern-Chelsea)”.