Verona, sei diffidati contro il Cagliari rischiano di saltare la gara col Napoli

Tra i sei calciatori che potrebbero essere squalificati c’è anche Rrahmani, che gli azzurri hanno acquistato a gennaio lasciandolo in prestito

Sono sei i calciatori diffidati, quindi a rischio squalifica, dell’Hellas Verona. La squadra di Ivan Juric scenderà stasera in campo con il Cagliari e i tanti giocatori che potrebbero saltare la partita col Napoli di martedì prossimo sono un motivo in più per guardarla con attenzione.

Tra i diffidati c’è anche Amir Rrahmani, che è stato acquistato dagli azzurri durante il mercato invernale e lasciato in prestito fino al termine della stagione. Gli altri sono Faraoni (seguito dal Napoli), Kumbulla, Lazovic, Pessina e Verre.