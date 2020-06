Varriale duro: “Il mondo manifesta contro il razzismo, da noi gli ultras attaccano la stampa”

Il giornalista della Rai ha criticato gli scontri avvenuti ieri in occasione della manifestazione organizzata dai gruppi ultras che hanno aggredito giornalisti e forze dell’ordine

Duro il commento su Twitter del giornalista della Rai Enrico Varriale per gli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione degli ultras con gli esponenti di estrema destra a Roma. Quella che doveva essere una manifestazione contro le decisioni del Governo, si è trasformata, come spesso accaduto, in un’occasione di sfogo con lancio di bombe carta e sassi contro forze dell’ordine e giornalisti

Mentre in molte capitali del mondo si manifesta contro il razzismo con il #BlacksLivesMatter, a Roma al Circo Massimo ultrà violenti attaccano giornalisti e forze dell’ordine mentre fanno il loro lavoro. Qualcosa non funziona davvero nel nostro paese. — enrico varriale (@realvarriale) June 6, 2020