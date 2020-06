Il direttore sanitario dello Spallanzani sostiene che per evitare un nuovo stop definitivo si sarebbe dovuto procedere con un ritiro preventivo di calciatori e familiari

Il Mattino ha intervistato il professor Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani che è astato piuttosto duro nel sottolineare alcuni errori fatti sulla ripartenza del calcio in Italia

«La decisione sbagliata è stata presa a monte: per far in modo che il campionato potesse completarsi senza problemi c’era la necessità di un ritiro di due-tre settimane».

La soluzione dunque si sarebbe dovuta attuare a monte, mettendo la squadra in ritiro prima dell’inizio del campionato per assicurarsi che fossero tutti negativi al calcio d’inizio. In questo caso invece, la quarantena di 14 giorni in caso di positività diventa necessaria, quasi inevitabile e si rischia ovviamente la partecipazione dell’intera squadra al campionato.

Vaia propone una possibile alternativa alla quarantena

«Si potrebbe agire come per gli altri soggetti socialmente rilevanti: le forze dell’ordine, il personale medico e così via. Se troviamo un positivo, facciamo un percorso di “contact tracing” assolutamente stringente, facciamo il monitoraggio di tutti coloro che sono stati a contatto con lui e potrebbe non esserci bisogno di una quarantena se mettiamo sotto osservazione immediata questi contatti»