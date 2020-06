Tuttomercatoweb: Gattuso ha dato il via libera per la cessione di Allan e Lozano

Il messicano non si è mai integrato ed è scivolato in fondo alle gerarchie. Per Allan pesa la volontà del brasiliano, che vuole andare via già da tempo

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha dato già la sua approvazione per la cessione di Lozano ed Allan. Il messicano è scivolato in fondo alle gerarchie del tecnico, mentre per Allan pesa soprattutto la volontà del brasiliano.

“Gennaro Gattuso, confermatissimo per la prossima stagione, ha già dato il suo via libera alla cessione del centrocampista brasiliano Allan e dell’attaccante messicano Lozano. Quest’ultimo, scelto da Carlo Ancelotti la scorsa estate, non s’è mai integrato nella realtà partenopea e con l’arrivo del nuovo allenatore è scivolato in fondo alle gerarchie. Discorso diverso per Allan, il cui ciclo alle falde del Vesuvio è da considerarsi concluso: pesa anche la volontà del giocatore, che vuole andare via e già a gennaio avrebbe volentieri cambiato maglia”.