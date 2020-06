Torino-Lazio, Massa punisce Immobile che non s’è amputato il braccio: rigore e 1-0 (VIDEO)

Dopo 3 minuti Nkolou tira in mischia e colpisce l’attaccante laziale a non più di un metro: il più classico dei rigori “ottusi” ma giusti a termini di regolamento

Appena 3′ minuti di Torino-Lazio, primo anticipo della decima giornata di ritorno, e l’arbitro Massa regala una perla per gli appassionati del nuovo calcio “ottuso”. Ne abbiamo scritto qui

Sugli sviluppi di calcio d’angolo i granata approfittano di uno svarione di Parolo che rimette un brutto pallone al centro dell’area: Nkolou tira al volo e colpisce in pieno Ciro Immobile, che gli va incontro nel mucchio a non più di un metro. Il braccio è ancora attaccato al corpo di Immobile, non ha provveduto a ad amputarselo per tempo. “A termini di regolamento” è rigore.

Belotti non sbaglia e fa 1-0.