Sosa: «Ricordo il gol al San Paolo a porte chiuse contro il Piacenza»

Il Sosa ha ricordato il suo gol speciale segnato proprio al San Paolo nell’ultima vittoria ottenuta dal Napoli al San Paolo a porte chiuse

«Lo ricordo bene, nel 2007 contro il Piacenza. Entrai dalla panchina e decisi la gara, era destino. Successe una cosa incredibile, nell’intervallo. La distinta consegnata all’arbitro era sbagliata e per poco non perdemmo la partita a tavolino. Reja chiese infatti a Bucchi di scaldarsi ed entrare in campo, ma ci accorgemmo in extremis che nella lista dei cinque giocatori in panchina il suo nome non c’era, confuso per un disguido con quello di Amodio. Sarebbe stata una sostituzione fatale».