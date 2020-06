Sky: tra De Laurentiis e Koulibaly c’è un gentlemen’s agreement

Se dovesse arrivare un’offerta congrua al valore del difensore senegalese, il Napoli non si metterebbe di traverso e asseconderebbe la volontà del calciatore

Il Napoli non ha intenzione di cedere Kalidou Koulibaly. Ma Sky ricorda che tra il presidente De Laurentiis e il difensore centrale senegalese esiste da molto tempo una sorta di patto. Un gentlemen’s agreement per cui se dovesse arrivare un’offerta commisurata al valore del calciatore, il Napoli non si opporrebbe alla sua cessione. Il club non si metterebbe di traverso. Asseconderebbe la volontà di Kalidou qualora desiderasse fare una nuova esperienza altrove.