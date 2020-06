“Non devo un cazzo a nessuno”. Gli inglesi traducono De Laurentiis e si chiedono: chi compra ora Koulibaly?

Il Daily News: “Il Presidente del Napoli è famigerato per essere pignolo, e la crisi non lo ha cambiato: se vogliono il difensore United e City devono fare un’offerta mastodontica”

“Io non devo un cazzo a nessuno”, dice Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport. Sul Daily News la traduzione è testuale, più o meno: “I don’t owe anyone shit”. Il concetto è chiaro, ora, anche per il mercato inglese: Koulibaly e Fabian Ruiz non sono in saldo.

I media inglesi ragionano sul mercato in uscita del Napoli, e sulle parole del suo presidente:

“Fabian ha ancora tre anni, Koulibaly due. Dov’è il problema? Se si presentassero il City, o lo United, o il Psg con 100 milioni, ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Un’offerta di sessanta non la prendo nemmeno in considerazione. Io sono solido, se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo oggi mi ritroverei con tre, quattrocento milioni di debiti. Mi guardo intorno e vedo società a -500, – 600 milioni, meno un miliardo. Io non devo un cazzo a nessuno”.

“De Laurentiis – commenta il Daily News – è un famigerato per essere pignolo nel mercato dei trasferimenti e spesso si fa bene i calcoli prima di vendere i giocatori. Sia Ole Gunnar Solskjaer che Pep Guardiola sono interessati, ma i due club di Manchester dovrebbero presentare un’offerta record per un difensore, per acquistare Koulibaly. La pandemia ha causato il caos per le finanze del calcio, ma De Laurentiis resta imperterrito: ci vorrà un’offerta mastodontica per il difensore del Napoli“.

“Ciò che funziona a favore del Napoli è che il senegalese è sotto contratto fino al 2023, il che significa che De Laurentiis e il suo staff non hanno alcuna pressione, non devono vendere per forza”.