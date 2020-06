Sky, probabili formazioni Napoli-Juve: Callejon torna nel tridente

Sky prova a ipotizzare le possibili formazioni che domani sera Gattuso e Sarri sceglieranno per la finale di Coppa Italia all’Olimpico.

Alla Juve mancherà Gonzalo Higuain. Il Pipita è tra i convocati, ma oggi, in conferenza stampa, Sarri ha escluso che possa scendere in campo. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-3-3 che vede in porta Buffon e davanti a lui, sulla linea difensiva, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo ci saranno con ogni probabilità Bentancur, Pjanic e Matuidi. Mentre il tridente di attacco sarà formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Il Napoli invece, avrà tra i pali Meret. In difesa, invece, è in dubbio Manolas, rientrato solo due giorni fa dall’infortunio. Gattuso dovrebbe scegliere Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui in difesa. A centrocampo ci saranno Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. Mentre in attacco dovrebbe tornare Callejon, con Mertens e Insigne.